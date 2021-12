1° Festival de Dança do Planalto Serrano, encantou o público em São Joaquim

No último domingo (5), aconteceu no Ginásio de esportes de São Joaquim um lindo evento marcante, onde a professora de dança Suelen Amaral Martins organizou junto a outros professores na serra, o primeiro Festival de Dança do Planalto Serrano, e fizeram história na arte da dança, a população participarão do festival mediante apresentação da carteirinha de vacina e do certificado digital da vacina, com aplicações em dia. Seguiram todos os protocolos, os cuidados são essenciais para um evento mais seguro.

O Studio Sudance da Professora Suelen Amaral Martins que não deixou de fazer todas as suas obrigações para que tudo ocorresse com os devidos cuidados.O Evento contou com mais de 500 pessoas, com 25 apresentações de danças, parabéns a todos os dançarinos participantes, parabéns a todas as professoras e professores de danças dos grupos de São Joaquim, Otacílio Costa e Lages que fizeram parte do espetáculo no primeiro Festival de Dança do Planalto Serrano.

A integração dos grupos no Aulão Master durante a tarde deste ultimo domingo foi fantástico, aulão administrados pelo professor Ederson de Souza do grupo de dança RIT DANCE de Lages, Professora Viviane Fonseca de Otacílio Costa e a Professora Suelen do Studio Sudance, organizadora do Festival.

























Texto: e imagens: Ilton Carvalho