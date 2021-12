Convocação para a Eleição para escolher a nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Joaquim e Bom Jardim da Serra (Gestão 2022/2025)

No dia 10 de dezembro de 2021 das 07:00h às 15:00h com urna fixa na sede do Sindicato, e duas itinerantes (uma em São Joaquim e outra em Bom Jardim da Serra) será realizada a eleição para escolher a nova diretpria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Joaquim e Bom Jardim da Serra (Gestão 2022/2025)

Na sede do Sindicato, Rua Manoel Joaquim Pinto – Nº61, 1º andar – Centro/ São Joaquim

Mesmo sendo chapa única é importante exercer seu direito de escolher quem vai te representar nos próximos 3 anos.

Nosso maior objetivo é melhorar as condições de vida e trabalho de cada servirdor.

Todos sindicalizados estão convocados a participar desde processo democrático, que é a eleição da nova diretoria do Sindicato.

Somos uma equipe que representa os mais diversos setores do serviço público municipal de São Joaquim e Bom Jardim da Serra, por isso nos sentimos capazes de representar todos os servidores e suas reivindicações.

Se eleitos vamos realizar, de imediato uma assembléia para definir e construirmos juntos uma melhor estratégia de luta. Vamos traçar nossos objetivos tendo como base a nossa pauta de reivindicações aprovada em assembléia, e vamos pleitar junto ao executivo algumas reivindicações de nossos servidores como: