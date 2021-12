Vinhos com IG de Altitude de Santa Catarina são apresentados em Brasília em evento internacional

O presidente da Vinhos de Altitude – Produtores e Associados Humberto Conti esteve em Brasília nesta quarta-feira (8), participando da abertura do IV Evento Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, que acontece até amanhã. Realização do Sebrae Nacional, o evento reúne os territórios que ganharam notoriedade pelos seus produtos ou serviços e conquistaram o Selo de Indicação Geográfica (IG). A associação foi convidada a participar da solenidade porque em junho deste ano o INPI fez a concessão da IG Vinhos de Altitude de Santa Catarina, da espécie Indicação de Procedência (IP), para vinho fino, vinho nobre, vinho licoroso, espumante natural, vinho moscatel espumante e brandy, produzidos na região.

Humberto Conti levou para apresentar no evento, que contou com a presença da Ministra da Agricultura Tereza Cristina Corrêa, quatro vinhos da safra 2021 produzidos na Serra Catarinense: Sauvignon Blanc da Villa Francioni, Rosé da Abreu Garcia, Moscatel da Santa Augusta e Oro Vechio da Leoni di Venezia. “Como a exigência era que fossem vinhos da safra 2021, não pudemos levar os tintos, pois ainda estão sendo elaborados”, justificou.

Quem participou também da abertura do evento e conheceu os diferentes produtos com IG brasileiros foi o presidente do Sebrae Nacional Carlos Melles, que conheceu o Sauvignon Blanc da VF. À tarde, estava prevista uma degustação virtual do Oro Vechio com o produtor Saul Bianco.

Fotos: Divulgação Sebrae Nacional

Por Paulo Scarduelli

Jornalista Empreendedor – Mestre em Comunicação