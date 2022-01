Protocolo Detox! Perca 5Kg em apenas 7 dias com a nutricionista Tatiane Flores

Devido a muitos pedidos decidimos montar um cardápio juntamento com uma Lista de compras e um ebook de receitas para você ter uma experiência na semana DETOX.

Dentro de 7 dias você pode perder até 5kg se seguir o cardápio e ainda mais.

Você terá acesso a um grupo de apoio e uma calculadora que te mostrará as quantidades que você deverá comer por dia.

Serão apenas 50 vagas no valor de R$ 39,90.

Você pode pagar direto na loja da CIA da saúde em São Joaquim ou via PIX.

As vagas já estão abertas, o protcolo começa no dia 17 de janeiro e terá termino no dis 23 de janeiro.