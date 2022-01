Papagaios estão enfrentando uma onda de alcoolismo na Austrália

Como são muito açucaradas, as frutas produzem muito álcool no fim do período de colheita.

Uma onda de intenso alcoolismo está atingindo espécies de papagaios de regiões ocidentais da Austrália. Diversos exemplares de papagaios asa vermelha (Aprosmictus erythropterus) da região de Kimberly foram flagrados consumindo mangas fermentadas e voando sob o efeito do álcool natural produzido por elas.

As maiores incidências de animais bêbados ocorreram por volta do Natal, no fim da temporada de mangas da Austrália.

Como mangas são muito açucaradas, a fermentação produz elevadas taxas de álcool assim que fermentam.

Para intensificar o problema, muitas dessas mangas “passadas” são dispensadas por agricultores e se tornam comida fácil para animais — incluindo nossos amigos papagaios.

Apenas um hospital veterinário local recebeu seis papagaios embriagados no final de dezembro, segundo a rede ABC Austrália.

Alguns deles morreram, segundo registros: se chocaram com obstáculos ou foram atropelados enquanto lutavam para encontrar alguma sanidade em estradas. Outros ainda se tornaram presas fáceis de predadores, principalmente gatos.

Paul Murphy, um dos veterinários entrevistados, afirmou que os efeitos alcoólicos nos animais podem “durar vários dias”.

Ele ainda deixou claro que não é o álcool que mata as aves, e sim a falta de coordenação gerada por ele, que os deixa vulneráveis a predadores ou ferimentos durante a locomoção.

RESUMINDO A NOTÍCIAMangas fermentadas estão deixando papagaios bêbados na AustráliaComo são muito açucaradas, as frutas produzem muito álcool no fim do período de colheitaPapagaios bêbados na região enfrentam problemas para voar a escapar de gatosVeterinários locais lutam para tentar resgatar as aves embriagadas

Com informações R7