Secretaria da Agricultura lamenta falecimento do presidente da Cidasc, Plínio de Castro

E com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Plínio de Castro, ocorrido na manhã deste sábado, 29 de janeiro, em Chapecó.

No último dia 17, Plínio passou mal em sua residência no município de São José do Cedro e exames médicos mostraram que a ruptura de um aneurisma levou a um acidente vascular cerebral (AVC) irreversível.

“Plínio era um ser humano raro. De fala fácil, discursava como quem declama, e cativava todos a sua volta com um sorriso largo, uma gentileza própria e uma simplicidade única. Hoje é um dia triste. Santa Catarina perde um homem público vocacionado, incansável e superlativo nos melhores aspectos. Nós, que tivemos o privilégio de conviver com ele, perdemos um amigo leal e um parceiro nas horas boas e nas mais difíceis. Manifesto meu mais profundo pesar aos familiares, neste momento de dor. Que Deus possa confortar nossos corações”, lamenta o amigo e secretário da Agricultura, Altair Silva.

Nascido em Palmeira das Missões (RS) em 29 de julho de 1961, Plínio mudou-se para Santa Catarina em 1984. Em sua vida pública, ocupou posições de destaque, como Secretário de Estado para o Desenvolvimento do Oeste (2001-2002) e Prefeito de São José do Cedro (2013-2020). Ocupava a presidência da Cidasc desde fevereiro de 2021.

Governador Carlos Moisés decreta luto oficial de três dias pelo falecimento do presidente da Cidasc, Plinio de Castro

governador Carlos Moisés decretou luto oficial de três dias em homenagem ao presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Plinio de Castro, falecido aos 60 anos. Plinio teve morte encefálica constatada na manhã deste sábado, 29. Ele estava internado no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó.

O governador irá comparecer ao velório, no CTG Mate Amargo, em São José do Cedro, neste domingo, 30, às 10h. O chefe do Executivo estadual manifesta pesar pela perda e se solidariza com a família e amigos neste momento de dor.

“Profundamente consternado com o falecimento de Plínio de Castro, nosso presidente da Cidasc e ex-prefeito de São José do Cedro. Decretei luto oficial de três dias. Que Deus o receba e conforte familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, disse Carlos Moisés.

Ex-prefeito de São José do Cedro, Plínio passou mal em sua residência no município no último dia 17. Exames médicos mostraram que a ruptura de um aneurisma levou a um acidente vascular cerebral ( AVC).

