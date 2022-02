Estado ativa três setores na Polícia Civil para reforçar o combate a crimes contra o agronegócio

A Polícia Civil de Santa Catarina ativou três novos setores para fortalecer as investigações de combate aos crimes contra o agronegócio. O ato foi realizado nesta quarta-feira, 2, no Oeste do Estado. A resolução foi assinada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Flávio Ghizoni Júnior, e o diretor de Polícia da Fronteira (Difron), delegado de polícia Fernando Callfass, durante a abertura da 23ª Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho.

O texto, que está publicado no Diário Oficial desta quarta, ativa na estrutura da Polícia Civil de Santa Catarina o Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes Contra o Agronegócio; a Delegacia de Polícia Virtual de Repressão aos Crimes Contra o Agronegócio e o Núcleo de Inteligência do Agronegócio.

As estruturas com âmbito estadual foram anunciadas no final do ano passado pelo governador Carlos Moisés, que assinou decreto autorizando a ativação no dia 27 de janeiro deste ano. Os setores funcionarão junto à Diretoria de Polícia da Fronteira, em Chapecó, no Oeste do Estado.



“A Polícia Civil de Santa Catarina se sente lisonjeada e comprometida no dia de hoje a prestar mais ainda o serviço de excelência no combate aos crimes contra o agronegócio”, destacou o delegado-geral Marcos Flávio Ghizoni Júnior.

A solenidade também contou com a presença da vice-governadora Daniela Reinehr, de secretários, demais autoridades da região e municípios e representantes de cooperativas, de entidades e convidados.

Avanço

Para o delegado-geral, os novos serviços demonstram um avanço em Santa Catarina. “No Brasil, temos notícia que apenas oito Estados possuem delegacias especializadas no combate ao crime rural. Em SC estamos avançando com a criação do Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes Contra o Agronegócio em Chapecó, descentralizando atividades policiais ao Oeste com o objetivo de trazer paz, sossego e segurança àqueles que cuidam diuturnamente da sociedade catarinense através de suas produções rurais”, enfatizou o delegado-geral, agradecendo a agilidade do Governo do Estado com as demandas.

Viaturas





Também foram entregues pelo Governo do Estado, no mesmo ato, as chaves de duas viaturas novas caracterizadas modelo Creta, as quais serão empregadas nas atividades policiais de combate aos crimes contra o agronegócio.

Suporte

O objetivo dos setores criados é fornecer suporte às unidades da Polícia Civil incumbidas das investigações dos crimes, proporcionar qualidade, celeridade, eficiência e uniformidade quanto à apuração de infrações penais, à prisão dos autores, à recuperação de produto ou proveito de crime ou de bens ou valores equivalentes e a redução dos índices de criminalidade, com tratamento igualitário ao pequeno, médio e grande produtor rural.

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC