Over Beer em novo endereço – Agora “Over Beer Gastro PUB” com restaurante e Café

É impressionante a escala de evolução e o leque de gastronomia e entretenimento que a staff do Over Beer oferta hoje em São Joaquim, já deixou e seu antigo endereço na Rua Aristides Cassão e agora reabre ás margens da SC-110, na área industrial de São Joaquim (saída para Bom Jardim da Serra)

Um amplo espaço, rústico e confortável, uma vasta área para estacionamento além de uma série de novidades para os moradores de São Joaquim e para os turistas, pois o “Over Beer Gastro” conta agora com um apetitoso café da manhã, já aberto às 7h da matina e ao meio-dia servindo um excelente e autêntico almoço da culinária Serrana, um buffet livre por apenas R$ 28 e R$ 45 aos domingos com direito a churrasco, com carnes selecionadas com o melhor da proteína animal.

E a noite o funcionamento do PUB, depois das 18h30, com um novíssimo cardápio de pasteis, porções e cheeses. Além da tradicional música ao vivo na sextas e sábados, começando com a reinauguração da Casa nesta sexta (04) com o espetáculo por conta da dupla Diana e Martinez e Débora Morais no sábado dia (05). Então não perca tempo e venha ver as novidade que Over Beer Gastro PUB reserva para você.