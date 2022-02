Audiência pública da concessão do Complexo Turístico da Serra do Rio do Rastro será realizada no dia 15

No próximo dia 15 será realizada a audiência pública prévia ao edital de concessão referente ao Complexo Turístico do Mirante da Serra do Rio do Rastro, executada pela Agência do Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e pelo Programa de Parcerias e Investimentos do Estado (PPI-SC). A sessão será em Bom Jardim da Serra, a às 15h. A partir do próximo dia 11, a consulta pública estará disponível para os interessados com mais detalhes sobre o processo.

A audiência pública irá apresentar os detalhes do estudo elaborado durante o PMI, além dos próximos passos para completar o processo. A sessão será na Rua Ranier Cassetari, 47, no Centro de Bom Jardim da Serra. “Esse é o momento de conversarmos com a sociedade e com a região da Serra catarinense. Vamos ouvir as sugestões e também as críticas para podermos fazer aquilo que desejamos, que é revolucionar o turismo na região, com a infraestrutura turística que o local merece”, disse o presidente da Santur, Renê Meneses

Qualquer cidadão pode participar da sessão. Dúvidas e sugestões sobre a concessão poderão ser feitas tanto por quem estiver presente no local ou como por quem acompanhar a veiculação on-line, por meio de um número de Whatsapp que será informado na data. A Santur realizará a transmissão ao vivo pelo canal oficial do Governo SC no Youtube.

Consulta Pública

Paralelamente, está aberta a consulta pública a documentos que fazem parte da concessão, como editais e minutas de contratos. Qualquer pessoa pode acessar neste link (www.ppi.sc.gov.br) para envio de dúvidas e/ou sugestões sobre o processo.

A proposta vencedora do PMI

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) teve a proposta vencedora da empresa Vallya para os estudos de concessão. A definição foi feita pela Comissão de Avaliação do PMI. A proposta vencedora apresentou um estudo com investimentos estimados no total de R$ 127 milhões. O projeto sugerido e selecionado pela Comissão de Avaliação do PMI tem espaços para estruturas que serão construídas pela empresa vencedora da licitação.

Dentro da estrutura proposta, estão: mirante, bondinho, circuito de montain bike, ponte de vidro, lago cênico, pista de patinação interna, estação de ski, tirolesa, mirante panorâmico, quiosques, restaurantes, espaços para piquenique, SPA, heliponto e casas de campo.

Por Renan Koerich

Assessoria de Imprensa