Restaurante aposta em carnes nobres da raça Wagyu para fazer sucesso em Urubici; Conheça o casal empreendedor

La Morena Carnes Nobres do casal empreendedor em Urubici na Serra Catarinense, o pecuarista e engenheiro agrônomo, Gustavo Santos Bett e Ana Souza, pioneiros em santa catarina na criação de Wagyu, únicos em Santa Catarina que estão na associação de Wagyu. Sempre buscam se aprofundar, elevar seus conhecimentos e se profissionalizar ainda mais naquilo que amam fazer. Por este motivo, entraram no curso de Inspetor de registro de carnes qualificadas Wagyu, curso dado pela Associação Brasileira de Wagyu. cujo o qual é disponibilizado somente para associados e criadores da raça. Com o objetivo de aumentar a produção de carnes nobres para fornecer para o restaurante e também para vendas. No restaurante servem uma variedade de carnes nobres como da raça Angus e com destaque para a Wagyu.

Depois de anos pesquisando o pecuarista Gustavo Santos Bett resolveu dar início ao seu projeto de ter em Santa Catarina um gado diferenciado e com qualidade incomparável.

O resultado advindo desse cruzamento – Wagyu com Angus, Hereford e Devon foi tão positivo que o Agrônomo Gustavo Santos Bett sua esposa Ana Souza resolveram investir no ramo alimentício e montaram seu próprio restaurante (parrilla)na cidade de Urubici /SC em 2019.

“O diferencial está em um gado criado 100% a pasto para atingir a qualidade desejada pelos consumidores dessa carne nobre”, explica o pecuarista e proprietário Gustavo o qual acompanha sua criação pessoalmente desde o nascimento até o Frigorifico.

O Wagyu tem sua recria feita em pastagens de inverno e verão assim,sua alimentação segue sendo 100% natural, e sem adição de quaisquer componentes que interfiram no sabor da carne. Como o custo de produção do cruzamento pode ser semelhante ao da raça pura, o produtor vem intensificando a transição de gado cruzado para o gado puro.

Assim, estam conquistando em seu restaurante clientes fiéis e exigentes tendo a certeza da qualidade oferecida a eles com uma produção 100% acompanhada pelos proprietários do RESTAURANTE LA MORENA CARNES NOBRES.

São pioneiros na criação de Wagyu em Santa Catarina, associados pela Associação Brasileira de Wagyu com produção própria a carne que servem no restaurante la Morena Carnes Nobres.

O curso que foi realizado de inspeção de carne de Wagyu 100% inspecionada, foi justamente para o Gustavo Bett poder ser inspetor da raça, para os selos de qualidade do wagyu e esta é a carne servida no restaurante, é o ponto final da carne, criam o wagyu para poder fornecer a carne para seus clientes, não só no restaurante.

A Semana foi produtiva para o casal empreendedor, realizaram em SP o curso de Técnicos de Registro e carne Wagyu Certificada. Turma nota 10 de todos os cantos do Brasil. Ficam com a missão de divulgarem e certificar a criação e abate das raças WAGYU.

O frigorífico tem ser habilitado credenciado por um técnico de inspetor. A associação exige alguns parâmetros que um frigorífico normal não exige. Por isto o inspetor tem que sempre acompanhar.

Sobre o Restaurante la MorenaCarnes Nobres

Uma experiência única ao paladar de apreciadores de uma carne de altíssima qualidade.

La Morena– Carnes Nobres: ideia nasceu do amor pela carne, da paixão pela boa mesa e satifação em proporcionar um pouquinho de felicidade por meio da comida. É uma das mais conceituadas casas de carnes da Serra Catarinense com sua famosa parrilla, cortes de carnes nobres. Um ambiente Com atmosfera superdescontraída e aconchegante que combina com maestria a sofisticação dos nobres cortes de carnes, os sabores inigualáveis assados.

Qualidade do campo até sua mesa!!!

No la Morena Carnes Nobres o objetivo é produzir e poder servir a melhor carne que cada cliente já provou, por se tornar referência em carnes nobres, também além de carne de Wagyu, servem de Angus também. Conseguem dar aos seus clientes a possibilidade de criar memórias afetivas, é fomentar momentos memoráveis a cada jantar, almoço, a cada churrasco ou parrillada com amigos e familiares.

Buscam excelência em tudo o que fazem. Gado criado 100% a pasto e isso faz toda a diferença no sabor da carne,que por aqui combinamos com deliciosos acompanhamentos feito na hora.



No la Morena “carnes Nobres” a carne sempre será a protagonista.

A melhor experiência gastronômica você encontra aqui no LA MORENA URUBICI.

O La Morena Carnes Nobres fica na Avenida Adolfo Konder, 1537. Urubici/SC.

