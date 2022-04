Chuva de meteoros pode ser observada em todo o país na noite de 6ª

Pico da chuva de meteoros acontece entre noite dessa sexta (22) e madrugada de sábado (23)

Todos os anos, no fim do mês de abril, o planeta Terra passa pelo rastro empoeirado do Cometa Tatcher, o que resulta em uma chuva de meteoros chamada Líridas, em referência à constelação de Lyra. No Brasil, esse fenômeno poderá ser observado entre a noite desta sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23).

Infelizmente, a Lua vai atrapalhar a visibilidade, segundo o astrônomo Marcelo de Cicco, coordenador do projeto EXOSS, sobre meteoros, ligado ao Observatório Nacional.

Para observar a chuva, ele sugere que cada um pegue uma cadeira, um cobertor e olhe para a direção norte. A tecnologia também pode ajudar.

O fenômeno acontece quando a Terra passa pelo rastro empoeirado do Cometa Tatcher. Os detritos que formam essa poeira entram na atmosfera, ficam incandescentes e deixam um risco luminoso no céu. Isso é o meteoro ou a “estrela cadente”.

O que é a chuva de meteoros

A chuva de meteoros acontece quando vários deles cortam o céu partindo de um mesmo ponto, que é chamado de radiante. Lyrids tem esse nome, porque o radiante está na constelação de Lira.

Quem não conseguir assistir ao fenômeno na noite de hoje para amanhã, fique tranquilo, ele segue até o fim do mês.