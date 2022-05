Sem frentista: Cidade de SC terá primeiro posto de combustível Self-service; Jaraguá do Sul

A primeira cidade do país a ter um posto de combustível que opera no sistema self- service, ou seja, um modelo de autosserviço, em que o próprio motorista pode optar por abastecer o veículo, é de Santa Catarina.

O sistema – que já funciona em países como os Estados Unidos e em alguns locais da Europa e já havia no Brasil antes do modelo ser proibido por uma lei em 2000 – será implantado pela rede de postos Mime, de Jaraguá do Sul.

O novo modelo de atendimento vem após a empresa ganhar, por meio de uma liminar na Justiça Federal, o direito de utilizar o sistema.

O novo formato será implantado gradativamente, e, inicialmente, funcionará como um projeto-piloto em uma das unidades de Jaraguá do Sul. Posteriomente, deve ser implementado em outras cidades de atuação do grupo.