Seguem os serviços de remoção de pedras que ameaçam cair na Serra do Corvo Branco

Mesmo com a chuva, a Serra do Corvo Branco, na SC-370, segue recebendo os trabalhos de manutenção preventiva e remoção de material que desmoronou no último mês. De acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE), foram removidas pedras que ofereciam risco de desmoronamento no ponto onde a pista estava sendo alargada.

Também está sendo realizado o reforço das encostas e abertura das sarjetas. “Na sexta-feira está prevista a retirada do material que ameaça cair, no ponto onde houve o último desmoronamento”, informou a Secretaria de Estado da Infraestrutura.

Um novo desmoronamento aconteceu no dia 29 de maio, no trecho da SC-370 entre Grão-Pará e Urubici. Conforme informou a SIE, o ponto fica dentro da área que já estava interditada há mais de 20 dias e também estava mapeado para testes de pulsão por apresentar risco.

A Serra do Corvo Branco está interditada desde o dia 5 de maio, após as fortes chuvas no Sul do estado que causaram deslizamentos de terra na pista. Recentemente, a SIE liberou o trânsito entre o corte da Serra e Urubici. Já os pontos de chão batido onde houve perda de pista e dano estrutural permanecem interditados até que a reconstrução da via e o novo traçado sejam concluídos.

Com informações: Engeplus