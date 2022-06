Maçã Fuji e Frescal de São Joaquim fazem sucesso na Exposuper ACATS 2022

Agroindústrias divulgam produtos na 33° Exposuper 2022. Empresa de São Joaquim estiveram presentes, expositores de empresas de maçã Fuji e Frigozan com o famoso Frescal que fez maior sucesso, durante o evento.

A Secretaria de Estado da Agricultura e os órgãos a ela ligados, entre eles a Cidasc, estão apoiando pequenas e médias agroindústrias a participarem da Exposuper, maior evento de negócios do setor.

As empresas estão apresentando seus produtos aos supermercadistas para fechar negócios . Os selos de inspeção concedidos prla Cidasc (Selo Arte, SIE e SISBI) permitem que produtos de origem animal possam ser vendidos em mais mercados. Já o Selo de Conformidade Cidasc diferencia a qualidade de produtos de origem vegetal.

A qualidade da Maçã Fuji da região de catarinense de São Joaquim foi reconhecida pelo selo de Indicação Geográfica (IG), na espécie Denominação de Origem (DO).

Dezenas de agroindústrias tiveram a chance de ser expositoras na Exposuper 2022, realizada de 20 a 23 de junho em Joinville. O evento, promovido pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats) é o maior do segmento, e coloca os fornecedores em contato com os supermercadistas para que conheçam seu portfólio de produtos.

Frescal de São Joaquim sendo servido para dois feras o Amaralsinho e Milena Domingues

Todo um setor da feira foi organizado pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e empresas públicas a ela ligadas: Cidasc, Epagri e Ceasa. Juntos, viabilizaram a participação de 19 empreendimentos no setor de agricultura familiar na Exposuper. Muitos deles são produtores de mel, produtos cárneos, queijos e pescados que receberam Selo Arte ou que se registraram no Serviço de Inspeção Estadual ou aderiram ao Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI) através da Cidasc. Também há agroindústrias de produtos de origem vegetal que foram certificadas com o Selo de Conformidade Cidasc (SCC).