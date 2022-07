Celesc e Governo de Santa Catarina inauguram um dos maiores corredores elétricos do país

Celesc e Governo do Estado, em parceria com a Fundação Certi, lançaram nesta quarta-feira, o Corredor Elétrico Catarinense — um dos maiores do Brasil, com mais de 1.500 quilômetros de rotas eletrificadas em sua totalidade. Ao todo, 34 estações de recarga estão instaladas de Norte a Sul e de Leste a Oeste de Santa Catarina, interligando os estados do Sul via BR-101. A solenidade ocorreu em uma estação de recarga, na SC-401, em Florianópolis. O projeto conta com R$ 7,1 milhões em investimentos da distribuidora e cerca de R$ 200 mil de parceiros selecionados por chamada pública.

“Essa iniciativa da Celesc mostra que é possível incentivarmos as pessoas optarem por uma alternativa de menor impacto, ruído e poluição. Também é uma escolha mais econômica, porque Santa Catarina e Brasil produzem energia limpa, a partir de fontes renováveis”, observou o governador Carlos Moisés.

Para o presidente da Celesc, Cleicio Poleto Martins, o corredor elétrico é um importante marco, que coloca Santa Catarina na vanguarda do setor elétrico. “É importante que uma via desta magnitude conecte os estados do Sul do país por meio da BR-101, que tem grande circulação de veículos, e também é fundamental a sua interiorização por rodovias como a BR-282, por onde é escoada grande parte da produção catarinense. Isso é visão e planejamento para o futuro”, destaca.

Durante o ato de lançamento, a diretora de Planejamento, Controles e Compliance da Celesc, Pilar Sabino da Silva, ressaltou a importância da iniciativa. “O projeto é muito importante não só pelo quesito da inovação, mas também pelo da sustentabilidade. Por isso ele integra o planejamento estratégico da Celesc, por meio do nosso plano diretor”, disse.

Ainda durante o evento, o gerente do projeto na Celesc, Marco Aurélio Gianesini, comentou sobre a importância do projeto para que a Celesc se posicione como uma empresa inovadora para todo país. Ele também mencionou que a iniciativa está alinhada ao compromisso firmado pelo governador Carlos Moisés na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), realizada em em Glasgow (UK) em novembro de 2021, em prol da sustentabilidade.

“Atualmente, em todas as 34 estações de recarga no estado estão disponíveis cerca de 60 plugues para uso”, comentou Gianesini, ressaltando que também há um aplicativo para celular para verificar se há estações de carregamento disponíveis para recarga de veículos.

No mapa abaixo, confira as cidades que fazem parte do percurso:

Hoje o corredor elétrico conta com estações rápidas e semirrápidas. A diferença entre elas é o tempo de duração, visto que as semirrápidas disponibilizam baixa potência e são usadas para recargas públicas em centros urbanos, enquanto as rápidas proporcionam alta potência e são capazes de realizar recargas em até 40 minutos.

“Aqui no Espaço de Mobilidade, em Florianópolis, local escolhido para o lançamento do programa, estão operando quatro destas estações onde serão testadas tecnologias como o V2G, que permitirá aos proprietários de veículos elétricos carregá-los quando houver pouca demanda e devolver energia à rede elétrica em períodos de alta demanda do sistema elétrico”, adiantou Gianesini.

“Até o ano passado, nos eletropostos instalados desde 2016 em Florianópolis, Porto Belo e Araquari, foram utilizados mais de 13.700 kWh de energia elétrica, em mais de 1.000 recargas. Apesar de um ano atípico em muitos aspectos, 2020 somou um total de energia em recargas maior que os anos anteriores juntos, com mais de 8.300 kWh, um aumento de 274% em relação a 2019. Além disso, somente nos últimos 12 meses o consumo de energia para recargas já atingiu a marca de 46.983 kWh, mostrando que a mobilidade elétrica evolui cada vez mais no Brasil”, comentou Laércio Aniceto Silva, Superintendente de Negócios na Fundação CERTI.

Sobre a seleção dos locais para instalação de estações de recarga

Com exceção do Espaço Mobilidade, todos os locais parceiros onde estão instaladas as estações de recarga foram selecionados via chamada pública, já concluída. Neste momento, a Celesc avalia a contratação de um novo projeto de P&D para aumentar o número deste tipo de estações, ainda sem previsão de lançamento.

Entre as atribuições dos parceiros selecionados estão a disponibilização de uma vaga exclusiva para veículos elétricos; horário de funcionamento mínimo entre 8h e 22h; restaurante ou lanchonete aberto durante todo o horário de funcionamento; sanitários em ótimo estado de conservação; acessibilidade às áreas comuns do local e à estação para deficientes físicos; acesso de ambos os sentidos da rodovia adjacente; em caso de via duplicada, o retorno deve estar situado no máximo a 2,5 km do local; disponibilização de Wi-Fi ao público.

Futuramente o acordo entre a Celesc, a Certi e os parceiros prevê a monetização e exploração comercial dos ativos, alinhadas às regras contratuais.

Sobre o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Celesc e a Fundação Certi

A Celesc e a Fundação Certi firmaram um Acordo de Cooperação Técnica (Científica e Tecnológica) a fim de conjugar suas competências para ampliar a disponibilização de pontos de abastecimento de veículos elétricos no estado de Santa Catarina. O mesmo foi aprovado no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico no setor de Energia Elétrica (Processo P&D n° 5697-1618/2018), determinado pela Lei 9.991, de 24 de julho de 2000.

Enquanto a distribuidora catarinense tem como missão buscar a excelência na eficiência energética, atuando em toda cadeia energética de forma integrada e articulada em empreendimentos que resultem em uso eficiente da energia elétrica junto aos seus clientes no mercado catarinense, a fundação atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, na estruturação de ambientes de inovação e de pesquisa e desenvolvimento, na operacionalização de projetos e programas mobilizadores, e na execução de serviços tecnológicos, em prol do desenvolvimento econômico, social e ambiental em todo Brasil.

Benefícios dos veículos elétricos

Um grande benefício no uso de veículos movidos à energia elétrica em relação aos que utilizam gasolina, etanol e diesel, é que eles não emitem gases poluentes e preservam o meio ambiente.Os veículos com motor elétrico são mais eficientes e possuem um rendimento maior, ou seja, consomem menos energia para realizar o mesmo esforço dos motores a combustão. Além disso, eles também apresentam menos desgastes nas peças dos motores e não exigem a troca de óleo.

Outra vantagem é a possibilidade de abastecê-los em casa. Os modelos disponíveis no mercado podem ser recarregados em qualquer tomada residencial com um equipamento portátil. De outra maneira, as montadoras também oferecem equipamento próprio para recarga residencial.

Por Heda Wenzel

