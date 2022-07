Algumas curiosidade sobre o gato; Você sabia?

O cérebro do gato, de todos os animais é o que tem a mesma perspectiva humana. Ele vê as mesmas cores que nós, ele sente as mesmas emoções que nós. Ele se sente humano!

O gato ao contrário do cachorro, se você bater nele, ele vai virar as costas, porque ele fica magoado igualzinho a você. Dentro de nós, temos cristal de quartzo, gato tem muito mais cristal de quartzo.

O gato te vê, simplesmente, do avesso! Não adianta tentar fazer cara bonitinha pro gato nem passar a mão nele, se você tem nervosismo, se você não gosta do gato, ou ele vai te atacar ou vai te ignorar completamente.

Pode ser que o gato não queira ficar perto de você, porque está passando por uma fase de grau muito baixo, você ta vibrando uma energia muito baixa, então o gato foge!

O gato adora psicótico, bêbado, crianças, doentes mentais e todos aqueles que, de algum jeito, fugiram aos padrões da realidade. Pessoas que se identificam só com cachorro, são pessoas de muita autoridade.

Pra se gostar de gato, tem que ter uma flexibilidade muito grande e entender que ninguém é de ninguém, entender ainda que o amor é a única coisa que segura o gato perto de você.

O gato morre de depressão quando o dono vai embora. O gato preto com algumas manchinhas brancas ele tem mais sensações instintivas de homem.

O gato é tremendamente intuitivo, ele ultrapassou até a intuição do humano.

O gato olha pra você, e ele vê com a maior naturalidade, energias, entidades, tudo que você sente, tudo o que você gosta, como você é. O cachorro é mais racional.

O gato precisa ser ensinado; ele olha pra você, lê seu pensamento, e repete, porque ele entendeu. Se um gato deita em cima de você, repetidas vezes, num mesmo local do seu corpo, pode fazer um exame, que ali ta faltando energia, ou já está doente.