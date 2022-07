Dólar atinge o mesmo valor do euro pela primeira vez em duas décadas

O euro atingiu nesta terça-feira (12) a paridade com o dólar pela primeira vez em duas décadas, afetado pela ameaça de corte de fornecimento do gás russo para a União Europeia.

Os investidores privilegiam a moeda americana, considerada um ativo de proteção contra risco, que valorizou 14% desde o início do ano e chegou a ser negociada a um dólar por euro às 9h50 GMT (6h50 de Brasília), a maior cotação diante da divisa europeia desde dezembro de 2002.

O mercado teme um agravamento da crise energética na Europa devido à interrupção do fluxo de gás russo que chega pelo gasoduto Nord Stream 1, atualmente em manutenção. A tensão alimenta os temores de uma recessão na Europa.

O gás procedente da Rússia está no “centro da tempestade na Europa”, e o anúncio feito no sábado (9) de que o Canadá devolverá turbinas à Alemanha para aliviar a crise energética com a Rússia “não teve um impacto positivo”, disse o analista Jeffrey Halley, da empresa Oanda.

Fonte: R7