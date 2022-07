Festa Nacional da Maçã é lançada com diversos Shows Nacionais, cultura, amostras e a valorização dos fruticultores

A Festa Nacional da Maçã 2022 foi oficialmente lançada com a lista de atrações na tarde desta sexta (15) com a Empresa Audiomix e a Comissão Central Organizadora da Festa da Maçã.

Serão ao todo 05 dias de eventos, de 07 a 11 de setembro e 03 palcos divididos em atrações culturais como invernadas e apresentações da tradição gaúcha, o Palco Gala com apresentações dos artistas locais e regionais e o Palco Fuji, uma arena fechada com capacidade para até 8 mil pessoas que trará os shows nacionais.

Entre as atrações, já confirmadas, para o Palco principal estão os irmãos Guilherme & Benuto, uma dupla sertaneja de grande renome na atualidade, que cantam o single “Pulei na Piscina”. A Dupla irá abrir as festividades da 22ª Festa Nacional da Maçã na quarta-feira, dia 7 de setembro.

Já na quinta-feira, dia 8 de setembro, com entrada gratuita, será a vez do gaiteiro Paulinho Mocellin, do sucesso Camionete Branca que irá se apresentar no palco principal e também a vez do reggae-rock de Dazaranha, onde o vocalista Gazú quebrará um recorde como o artista que mais se apresentou em edições da Festa da Maçã.

E na sexta-feira, 9 de setembro, o Palco Fuji receberá atração de Bruninho e Davi, uma dupla de sertanejo universitário que entonam a canção “Onde Nasce o Sol.” E também a presença do “DJ Chris No Beat”, o DJ Cowboy das baladas.

No sábado, dia 10 de setembro, a animação fica por conta da dupla Israel e Rodolffo com o empolgadíssimo single “Batom de Cereja” que promete fazer o público cantar uníssono seu marcante refrão, continuadamente no topo das paradas das mais tocadas do sertanejo.

E no domingo, dia 11 de setembro, para encerrar com chaves de ouro, é a vez da Dupla Marcos e Belutti, uma dupla com mais de 10 anos de formação e encantaram o Brasil com hits como “Domingo de manhã”, “Eu era”, “Tão feliz”, “Insubstituível” e tantas outras. Sem dúvida, um dos shows mais esperados nesta edição especial da Festa Nacional da Maçã.

Além dos shows Nacionais, os organizadores preparam uma grade de shows regionais como Chê Lokedo, Grupo Matizes, Capitão Faustino, Som do Sul, Garotos de Ouro, Musical San Marino, Trincca e Grupo Galopaço. Além das atrações com os artistas locais.

O principal objetivo da Festa Nacional da Maçã é valorização dos fruticultores e a retomada do Turismo que teve uma queda de 88% durante o início da pandemia. A divulgação do município com Shows Nacionais e locais, festivais, artesanatos, exposições, concursos, rodeios, seminários e uma das partes mais importantes que é o fomento ao agronegócio, motivado pela produção da Safra da Maçã, do Queijo Artesanal Serrano, do Mel, da Pecuária e dos Vinhos de Altitude são os tópicos mais relevantes da realização da Festa Nacional da Maçã.

Comunicação Prefeitura de São Joaquim