Resumo da expedição astronômica realizada Sumidouro, localidade do Cruzeiro, São Joaquim

Sumidouro Past Light Cone

Resumo da expedição astronômica realizada em São Joaquim. Na primeira foto temos o deslocamento de algumas estrelas e Júpiter perto do horizonte. Nas fotos 2, 3 e 4 temos também deslocamentos de estrelas ao redor do ponto polar sul. Na 4 ainda temos o centro da Via Lactea de fundo. Nas 5, 6, 7 e 8 temos imagens da Via Lactea. Na 9, um esboço do cone de luz do passado, que inspirou o nome da publicação.

Classes Espectrais

Observação: A linha mais intensa é Júpiter

Local: Sumidouro, localidade do Cruzeiro, São Joaquim

Técnica: Celso L. Sigoli Risi @celsorisi

Concepção: Celso, André Martorano Kuerten e Alexandre Martorano Kuerten

Edição específica para publicação: André