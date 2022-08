Vinícolas da Serra Catarinense participam da ViniBraExpo

O vinhos de Altitude da Serra Catarinense vem crescendo e se destacando cada vez mais pela sua qualidade e diversidade. E para proporcionar ao consumidor essa experiência de degustar e conhecer os vinhos brasileiros, acontece a ViniBraExpo de 05 a 07 de agosto, no Città Office Mall no Rio de Janeiro.

Irão participar do evento 53 vinícolas de vários Estados do Brasil, sendo que 11 são catarinenses. Os Estados que vão participa são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco.

As 11 vinícolas de Santa Catarina estarão em peso no evento e irão poder apresentar seus vinhos para o consumidor que ainda não teve a oportunidade de experimentar nossos tão famosos e excelentes Vinhos de Altitude da Serra Catarinense.

E a presença que já está confirmadíssima das vinícolas catarinenses são as seguintes:

Casa Savóia (IP Vinhos de Altitude de SC)

Villaggio Conti (IP Vinhos de Altitude de SC)

Vinhedos do Monte Agudo (IP Vinhos de Altitude de SC)

Pericó (IP Vinhos de Altitude de SC)

Abreu Garcia (IP Vinhos de Altitude de SC)

Quinta da Neve (IP Vinhos de Altitude de SC)

Vivalti (IP Vinhos de Altitude de SC)

Villaggio Bassetti (IP Vinhos de Altitude de SC)

Leone di Venezia (IP Vinhos de Altitude de SC)

Suzin (IP Vinhos de Altitude de SC)

Serra do Sol (IP Vinhos de Altitude de SC)

O local do evento tem aproximadamente 20 mil m2, e será dividido em três espaços – área de degustação e exposição dos produtores vinícolas, área de provas dirigidas (master classes) e área de convívio gourmet.

O ingressos 1o lote estão sendo vendidos por R$ 90,00 no site www.sympla.com.br/produtor/vinibraexpo

Horário: Sexta-feira das 16h às 21h, sábado das 14h às 21h e domingo das 16h às 21h.

Quem quiser mais informações também pode acessar o site da www.vinibraexpo.com