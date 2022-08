Serra do Corvo Branco será reaberta na próxima quinta-feira

A SC-370, trecho da Serra do Corvo Branco, entre o Sul de Santa Catarina e a Serra, será reaberta a partir da próxima quinta-feira, 18. A rodovia será liberada nos dois sentidos diariamente, sempre entre as 17h e as 9h da manhã do dia seguinte. Das 9h às 17h, segue a execução da obra emergencial em andamento.

“Em maio tivemos que tomar essa difícil, mas infelizmente necessária medida de segurança, de fechar a Serra do Corvo Branco. Não podíamos colocar vidas em risco. O trabalho não parou desde então e continua até a conclusão total da obra”, destaca o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira.

A obra emergencial ainda segue por pelo menos mais algumas semanas. Mas com os trabalhos realizados até o momento já é possível trafegar no trecho.

O serviço é executado em três frentes: drenagem (para escoar a água das chuvas e desviar da estrada), contenção de encostas e recuperação de pista.

“Como essa rodovia não contava com drenagem, a água corria sobre a pista, morro abaixo, com velocidade e acabava levando encostas, barranco e, em maio, levou parte da estrada”, explica o secretário adjunto da pasta, engenheiro civil Alexandre Martins.

Paralelamente à obra emergencial, continua a de pavimentação. Neste momento, equipes realizam a pavimentação da via, pelos trevos planos (tanto de Grão-Para quanto de Urubici

O quê: Abertura da Serra do Corvo Branco ao tráfego de veículos

Quando: a partir de quinta-feira, 18 de agosto

Como vai funcionar:

Rodovia aberta ao tráfego: diariamente, das 17h às 9h da manhã do dia seguinte

Trânsito interrompido, com obras na rodovia: durante o dia, das 9h às 17h