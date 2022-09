Uphill Marathon Serra do Rio do Rastro consagra Adriana Aparecida a mais nova Ninja Runner de 25K

Atleta olímpica é a campeã da tradicional meia maratona em uma das serras mais temidas e desejadas do país.

A maratonista olímpica Adriana Aparecida da Silva venceu neste sábado (3) a tradicional prova de 25 km da Claro Uphill Marathon na Serra do Rio do Rastro com o tempo de 2:17:44 e se tornou a mais nova Ninja Runner do evento mais desejado do país. No masculino, o atleta Felipe Costa da Silva venceu a imponente serra e chegou em primeiro lugar com o tempo de 1:51:13.

A 9ª edição do evento em Santa Catarina atraiu cerca de 7 mil pessoas para a famosa região e segue até amanhã, quando largarão os participantes da maratona e os atletas das categorias mais exigentes Samurai (67km) e Shogun (82 km).

Bicampeã panamericana em Guadalajara (2011) e Toronto (2015), recordista brasileira de maratona e representante do atletismo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e Rio (2016), a experiente fundista comenta o feito na desafiadora Serra do Rio do Rastro. “Foi uma emoção do início ao fim, superar o frio e o vento. Um dia inesquecível em minha vida”, conta a atleta, convidada para correr a prova pelo parceiro Aminovital.

A meia maratona desafia os destemidos atletas em 250 curvas de subida íngreme. A largada aconteceu às 6 da manhã no município de Lauro Muller e os campeões Adriana e Felipe puxaram os pelotões de corredores em uma temperatura de 5 graus, com neblina média e ventos moderados.

“A Serra do Rio do Rastro deixou a gente subir. Permitiu que o evento acontecesse em um dia maravilhoso. Começamos com 3 graus e chegamos a 15 graus. São provas para todos os perfis com as distâncias 5K, 10K, 25K, 42K, o Samurai de 67K e o Shogun de 82K. Incrível receber atletas de alta performance igual a Adriana, que representa tão bem nosso país mundo afora. Queremos cada vez mais Ninjas no nosso clã”, comenta Bernardo Fonseca, CEO da X3M Entretenimento, empresa que recentemente ingressou na holding SBF, proprietária da Centauro, Nike Brasil, NWB Desimpedidos, Fit Dance e outras marcas do segmento esportivo.

Após a premiação deste sábado, o baixista Rodrigo Santos esquentou o Village montado no Mirante da Serra do Rio do Rastro com o aclamado show “Festa Rock”. O eterno integrante do Barão Vermelho homenageou canções inesquecíveis da MPB e grandes compositores no formato que o eternizou entre os principais expoentes do rock nacional.

Resultados até o momento

Feminino – 25 km

Adriana Aparecida da Silva – 2:17:44

Débora dos Reis Faiao – 2:24:39

Ana Maria Kist Dutra – 2:26:41

Masculino – 25 km

Felipe Costa da Silva – 1:51:13

William Muraro da Silva – 1:51:35

Pedro Henrique Campos Archanjo – 1:59:26

Feminino – 5 km

Débora dos Reis Faiao – 0:21:17

Renata Moreira de Lima – 0:23:12

Sueli Barrim Barros – 0:23:13

Masculino – 5 km

Tuik Lara – 0:16:50

Eliton Rodrigues – 0:18:16

Marcelo Henrique Rocha – 0:18:55

Site oficial

https://uphillmarathon.com.br/serra-do-rio-do-rastro/

Cronograma

04/09 – Domingo

05:00 – Largada 42km – Praça Cavaleiro Benjamin Scussel, em Treviso

08:00 às 14:00 – Funcionamento Village no Mirante da Serra do Rio do Rastro

12:00 – Premiação 42km, Shogun e Samurai – Mirante da Serra do Rio do Rastro

Observação importante

O fechamento da Serra ocorre a partir do Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Guatá – Km 421 da rodovia SC 390 – até a Polícia Rodoviária Estadual de Bom Jardim da Serra – ao lado do mirante.

Domingo (04/09)

Fecha: 4h (Obs.: antes de 4h precisa subir a serra)

Abre: 11h (Obs.: Só consegue se deslocar após reabertura neste horário) –

