Invernada Veterana do CTG Barbicacho Colorado participa do Rodeio da Maçã em São Joaquim

Invernada Adulta obteve o segundo lugar e integrantes das modalidades individuais também foram premiados.

Durante a 22ª Festa Nacional da Maçã de São Joaquim no último final de semana foi realizado o Rodeio da Maçã, onde parte da programação ficou voltada para as tradições que envolvem a cultura gauchesca, valorizando aquilo que é nosso através da realização dos concursos, em diversas categorias e modalidades, tais como: Danças Tradicionais Gaúchas, Danças Birivas, Dança da Chula, declamação, Solista Vocal, Gaita, entre outros. O CTG Barbicacho de Lages através de seus representantes conquistou muitos prêmios, evidenciando a Escola de Tradição e Folclore Projeto Queromana, (Edital Elisabete Anderle de estímulo à cultura) que é desenvolvida em sua sede, no bairro Morro de Posto em Lages.

O grupo de danças tradicionais deu um verdadeiro show de dança e interpretação e emocionou o público presente.

A invernada adulta conquistou o segundo lugar e integrantes do CTG também conquistaram premiações nas categorias individuais como chula, solista vocal, gaita, entre outros.

“A premiação é apenas um reconhecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do CTG há muitos anos. Estamos sempre apresentando o melhor espetáculo para quem nos assiste e principalmente fazer o que todos amam que é representar muito bem nossas tradições e nossa cidade.” Comenta o instrutor do grupo veterano Júlio Arruda.

O CTG Barbicacho Colorado sempre se destaca nos eventos que participa, seja nas competições em rodeios ou nas apresentações em Santa Catarina e também em outros estados. A parte campeira também se fez presente no evento através de nossos laçadores.

Confira as premiações do CTG Barbicacho Colorado

1º Lugar Invernada Veterana Danças Tradicionais

2º lugar Invernada Adulta Danças Tradicionais

1º lugar Danças Birivas

1º lugar Chula Adulto – Felipe Proença

3º Lugar Chula Adulto – João Vitor Parizotto

2º lugar Chula Veterana – Mateus Arruda

1º lugar Chula Xirú – Júlio César Arruda Antunes

2º lugar Chula Xirú – Mário Sérgio Arruda Antunes

3º lugar Chula Xirú – Cristian Capistrano de Melo

2º lugar Chula Mirim – Kauan Boell Cerbaro

2º lugar Declamação Peão Adulto – Mário Sergio Arruda Antunes

3º lugar Declamação Peão Adulto – Adilson Palma Arruda

3º lugar Gaita Tecla Juvenil – Fabricio de Souza Blugoslawski

2º lugar Solista Vocal Mirim – Marcela de Amorim Araujo

1º lugar Solista Vocal Veterano – Gisele Santiago Hampel

3º lugar Solista Vocal Veterano – Hermann Hampel

Premiação especial chuleadores Pré-mirim Luiz Pedro Fernandes e Davi Werner Arruda

Por Schaina Marcon