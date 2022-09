Furacão Ian chega na Flórida e atinge solo americano com categoria 4 ventos de até 250 km/h

O furação Ian chegou aos Estados Unidos nesta quarta-feira (28). De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês), ele é da categoria 4 e registrou ventos de até 250 quilômetros por hora. O primeiro estado a sentir os efeitos foi a Flórida.

De acordo com o The New York Times, esse deve ser um dos furacões mais fortes a atingir os Estados Unidos em anos.

Moradores da costa do Golfo do México, na Flórida, já fecharam suas casas e seguiram para regiões mais elevadas. Chuva e ventos fortes são os principais riscos.

Moradores de Charlotte, Hillsborough, Lee, Levy, Manatee, Pasco, Pinellas e Sarasota, outros condados da Flórida, já receberam alertas do governo.

Até a região de Tampa, que não costuma ter impactos dos furacões, também recebeu sinais de alertas.

Nos próximos dias, Ian deve subir pela costa americana e pode atingir Nova Iorque e Washignton no próximo domingo (2).