Outubro terá duas chuva de meteoros; saiba como acompanhar

Amantes da astronomia, dos mais experientes, terão excelentes motivos para tirar a poeira do telescópio ou do binóculo e deixá-los prontos para observação celeste!

Os destaques astronômicos de outubro são marcados por duas chuvas de meteoros: Dracônidas e Oriônidas

Dracônidas é mais sutil e menos impressionante que a sua sucessora no mês, podendo ser um pouco difícil de ser observada. A chuva produz apenas cerca de 10 meteoros por hora e é produzida por grãos de poeira deixados para trás pelo cometa 21P Giacobini-Zinner, que foi descoberto pela primeira vez em 1900.

O fenômeno ocorre anualmente entre os dias 6 e 10 de outubro e neste ano atingirá o pico na noite do dia 7. Os meteoros serão irradiados da constelação de Draco, o Dragão, do Hemisfério Norte, mas eles poderão aparecer em qualquer lugar do céu e podem ficar no campo de observação do céu em qualquer ponto do Brasil.

Oriônidas, por sua vez, será um evento de maior porte e dará um espetáculo notável. Ela é uma chuva de meteoros média e é originada pelos detritos deixados pelo famoso cometa Halley, que é conhecido e observado desde os tempos antigos.

A chuva ocorre anualmente de 2 de outubro a 7 de novembro e este ano irá atingir seu pico de atividade máxima entre a noite de noite de 21 de outubro e as primeiras horas da manhã de 22 de outubro, produzindo até 20 meteoros por hora. Nessa noite, a lua crescente deixará os céus mais escuros, garantindo um bom show, principalmente após a meia-noite. Os meteoros irradiarão da constelação de Órion, mas poderão aparecer em qualquer lugar do céu.

O uso de aplicativos como o Carta Celeste, o Stellarium e o SkyMap são ótimos aliados para observação e identificação de objetos no céu!

Calendário dos principais eventos astronômicos do mês de outubro de 2022

02/10: Lua em Quarto Crescente

05/10: Conjunção entre Saturno e Lua

07/10: Máxima atividade da chuva de meteoros Dracônidas

08/10: Conjunção entre Júpiter e Lua

08/10: Mercúrio em máxima elongação

09/10: Lua Cheia

15/10: Conjunção entre Marte e Lua

17/10: Lua em Quarto Minguante

21 e 22/10: Máxima atividade da chuva de meteoros Oriônidas

24/10: Conjunção entre Mercúrio e Lua

25/10: Lua Nova

25/10: Eclipse parcial do Sol (não visível do Brasil)

25/10: Conjunção entre Vênus e Lua

Com informações: Thec Mundo