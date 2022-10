Biden diz que o risco de ‘armagedom’ nuclear agora é o maior risco desde a crise dos mísseis em Cuba em 1962

Para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o risco de um “Armagedom” nuclear está no nível mais alto desde a crise dos mísseis cubanos de 1962.

O norte-americano revelou a opinião nesta quinta-feira (6), em uma arrecadação de fundos para o Comitê de Campanha do Senado Democrata, após a Rússia mencionar a possibilidade de usar armas nucleares táticas depois de sofrer reveses na Ucrânia.

A Casa Branca já disse diversas vezes que não vê nenhuma indicação de que a Rússia esteja se preparando para usar armas nucleares. Ainda assim, Biden deixou claro que está de olho em Vladimir Putin , presidente russo, e em como ele pode reagir no desenrolar do confronto com os ucranianos.

“[Vladimir Putin] não estava brincando quando fala sobre o uso de armas nucleares táticas ou armas biológicas ou químicas”, disse Biden. “Não enfrentamos a perspectiva do Armagedom desde Kennedy e a crise dos mísseis cubanos.”

Segundo o presidente dos EUA, o uso de uma arma tática de baixo rendimento poderia rapidamente sair do controle e levar à destruição global. “Não existe a capacidade de usar facilmente uma arma tática e não acabar com o Armageddon”, afirmou Biden.

O norte-americano também disse que ele e autoridades dos EUA estão procurando uma saída diplomática. “Estamos tentando descobrir qual é a saída de Putin. Onde ele encontra uma saída? Onde ele se encontra em uma posição que não, não apenas perde prestígio, mas perde poder significativo na Rússia”, disse Biden.