Serra do Corvo Branco estará aberta pelos próximos 10 dias

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que o tráfego de veículos na Serra do Corvo Branco, rodovia SC-370, será liberado por dez dias, a começar pelo dia 8 de outubro (sábado), se estendendo até as 9h do dia 18 de outubro (segunda-feira).



A alteração no tráfego será realizada atendendo o ofício nº 370/2022, da prefeitura de Urubici, em função do evento de inauguração do novo Centro de Tradições Gauchescas (CTG) do município e do 50º Rodeio Criolo Interestadual, fortalecendo ainda mais o turismo da região.



A SIE recomenda atenção aos motoristas que trafegam pelo trecho.