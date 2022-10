Com muito pesar comunicamos a morte do Senhor, Hélio Eleonor Koch, ocorrido em Lages. Ele que, por oito anos, alegrou e encantou crianças e adultos como o Papai Noel oficial do Natal Felicidade. Seu corpo será velado na capela Cristo Rei e o enterro no Parque da Saudade.

Seu Helio será eternamente reconhecido como o Papai Noel oficial de Lages nas edições do Natal Felicidade;

Ele deixou sua marca em muitos corações. Que Deus conforte os familiares e amigos