Volkswagen anuncia fim da produção do Gol e Polo Track vai ser sucessor

A Volkswagen anunciou o fim da produção do Gol, modelo lançado em 1980 e que chegou a ser o carro mais vendido no país por 27 anos. Produzido em Taubaté, no interior de São Paulo, o Gol será substituído pelo Polo Track a partir de janeiro de 2023.

A VW informou que a fábrica no Vale do Paraíba continuará produzindo os modelos Gol e Voyage até o fim de 2022 – são feitos 780 por dia. A partir do ano que vem, todo foco da linha de produção passa a ser voltado ao Polo Track, que será vendido a partir de R$ 79.990,00.

A fábrica da montadora em Taubaté foi modernizada e recebeu a implantação da plataforma MQB, que possibilita a produção de diversos modelos sobre a mesma base. A modernização faz parte de um investimento da marca de R$ 7 bilhões na América Latina.

Além do preço, a Volks anunciou outras novidades do novo produto. O Polo tem uma frente mais esportiva, um visual mais potente e diversos detalhes em preto, como a calota que é totalmente escurecida.

Segundo a montadora, em relação ao Gol 1.0 MPI, último modelo lançado, o Polo Track tem mais acessórios, é mais completo, mais seguro e oferece maior conforto, com 2,56 metros de entre-eixos e 1,75 metros de largura, além de 300 litros no porta-malas.

Outros detalhes foram divulgados, como por exemplo que o carro conta com motor 1.0 MPI, 84 cavalos, 101 Nm (Newton-metro), quatro airbags (dois frontais e dois laterais), controle eletrônico de estabilidade, assistente para partidas e subidas, e roda aro 15”.

A novidade foi anunciada à imprensa com um vídeo gravado pelo jornalista Claudio Carsughi, que realizou o primeiro teste jornalístico com o Gol em maio de 1980 e também foi o primeiro jornalista a experimentar o Last Edition.

De acordo com a Volks, o preço do carro já foi definido, mas ainda não pode ser divulgado.

Em linha por 42 anos, o Gol é considerado um clássico da indústria automotiva brasileira, já que é o veículo mais vendido e mais exportado da história do mercado nacional.

Com informações: G1