Sucesso total no 2ª Encontro de Carros Rebaixados – BaixoStyle Club em São Joaquim

A cidade de São Joaquim recebeu, no domingo (06) a sua segunda edição de carros rebaixados, um evento é organizado pela equipe “BaixoStyle Club“ com o apoio da Secretaria de Turismo e Prefeitura Municipal.

O evento ocorreu no Parque Nacional da Maçã, para todos os públicos, com a doação de 1 kg de alimento não perecível como parte do ingresso. Foi um final de semana harmônico, e os participantes seguiram à risca as regras da organização como a proibição de som automotivo em volume exagerado, manobras perigosas e etc. No objetivo único de trazer para São Joaquim um evento familiar e aberto para um bom bate-papo entre os participantes.

O encontro de rebaixados trouxe muitos participantes de diversas cidades do estado de Santa Catarina com medição oficial de altura dos veículos e premiação em diversas categorias.

Veja as imagens:

Vejas as imagens por Biel Fotografias – siga: @Biel_fotografias2203:

Veja mais imagens em Neguinho Fotografias: