Segundo pesquisa o Mel ajuda a reduzir o colesterol ruim; entenda

O mel cru e de uma única fonte floral melhora as principais medidas da saúde cardiometabólica, incluindo níveis de açúcar e colesterol no sangue, segundo um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Toronto. Além disso, também foi evidenciado que o alimento reduziu a glicemia em jejum, colesterol total e LDL ou colesterol ‘ruim’, triglicerídeos e um marcador de doença hepática gordurosa ; aumentou o HDL ou colesterol ‘bom’ e alguns marcadores de inflamação.

Os pesquisadores conduziram uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos sobre o mel e descobriram que ele reduziu a glicemia em jejum, colesterol total e LDL ou colesterol ‘ruim’, triglicerídeos e um marcador de doença hepática gordurosa ; também aumentou o HDL ou colesterol ‘bom’ e alguns marcadores de inflamação.

Pesquisas anteriores mostraram que o mel pode melhorar a saúde cardiometabólica, especialmente em estudos in vitro e em animais. O estudo atual é a revisão mais abrangente até o momento dos ensaios clínicos e inclui os dados mais detalhados sobre processamento e fonte floral.

O resultado foi publicado pela revista Nutrition Reviews, na pesquisa incluíram 18 ensaios controlados e mais de 1.100 participantes em sua análise. Eles avaliaram a qualidade desses ensaios usando o sistema GRADE e descobriram que havia uma baixa certeza de evidência para a maioria dos estudos, mas que o mel produzia consistentemente efeitos neutros ou benéficos, dependendo do processamento, fonte floral e quantidade.

A dose média diária de mel nos testes foi de 40 gramas, ou cerca de duas colheres de sopa. A duração média da análise foi de oito semanas. O mel cru gerou muitos dos efeitos benéficos nos estudos, assim como o mel de fontes monoflorais, como Robinia (também comercializado como mel de acácia) e trevo, que é comum na América do Norte.

“Esses resultados são surpreendentes, porque o mel contém cerca de 80% de açúcar. Mas o mel também é uma composição complexa de açúcares comuns e raros, proteínas, ácidos orgânicos e outros compostos bioativos que muito provavelmente trazem benefícios à saúde”, disse Tauseef Khan, pesquisador sênior do estudo e pesquisador associado em ciências nutricionais na Faculdade de Medicina de Toronto, em comunicado.

John Sievenpiper, investigador principal e professor associado de ciências nutricionais e medicina na Universidade, que também é clínico-cientista na Unity Health Toronto diz que a palavra entre os especialistas em saúde pública e nutrição há muito tempo é que ‘um açúcar é um açúcar’.

Khan disse que, embora o mel processado perca muitos de seus efeitos na saúde após a pasteurização, o efeito de uma bebida quente no mel cru depende de vários fatores e provavelmente não destruiria todas as suas propriedades benéficas.

Ele também observou outras maneiras de consumir mel não aquecido, como com iogurte, como pasta e em molhos para salada.

Sievenpiper e Khan enfatizaram nas descobertas do estudo, os participantes tinham um padrão de alimentação, com ensaios clínicos nos quais os envolvidos seguiram padrões alimentares saudáveis, com adição de açúcares representando 10% ou menos da ingestão calórica diária.

“Não estamos dizendo que você deve começar a comer mel se atualmente evita o açúcar. O ponto principal é mais sobre substituição – se você estiver usando açúcar de mesa, xarope ou outro adoçante, trocar esses açúcares por mel pode diminuir os riscos cardiometabólicos”, disse Khan.

Com informações: Uol