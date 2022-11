Pesquisadores sequenciam genoma da maçã

Uma equipe de pesquisadores da Cornell University dirigiu o sequenciamento do genoma da variedade de maçã Honeycrisp, cobrindo 97% das proteínas codificantes. Este avanço é considerado uma benção para cientistas e criadores de plantas que trabalham com esta cultivar popular e economicamente importante.

A indústria de maçãs dos Estados Unidos movimenta US$ 23 bilhões por ano, e a Honeycrisp é sua cultivar mais valiosa, trazendo aos produtores aproximadamente o dobro do valor por libra da segunda cultivar mais valiosa, a Fuji. Devido às suas características favoráveis, como crocância, sabor, resistência ao frio e resistência à sarna da maçã, o Honeycrisp tem sido utilizado pelos criadores como pai de nove novas cultivares no mercado, incluindo o Snapdragon, desenvolvido pela Cornell.

“Apesar de apresentar muitas características positivas, é uma das cultivares de macieira mais difíceis de cultivar no sistema de produção em pomar; sofre de muitos problemas fisiológicos e pós-colheita”, diz Awais Khan, professor associado da Escola de Ciências Integradas de Plantas da Cornell AgriTech e primeiro autor e coautor do estudo, Publicado no mês passado na revista Gigabyte.

