Tite explica por que Neymar não cobrou pênalti e se despede da seleção

O técnico Tite concedeu entrevista coletiva no estádio Cidade da Educação, após o Brasil perder nesta sexta-feira (9) a vaga na semifinal da Copa do Mundo nos pênaltis para a Croácia, explicou por que Neymar não cobrou nenhuma penalidade e falou sobre o fim do seu ciclo no comando do time.

“Ele é o quinto e decisivo pênalti. Fica com uma pressão maior o jogador que tem mais qualidade e o mental para fazer a cobrança”, explicou Tite.

Embora o quinto pênalti seja tratado como o de maior peso, Neymar não teve a possibilidade de cobrá-lo, já que Rodrygo e Marquinhos erraram suas cobranças, e a Croácia venceu o Brasil antes das últimas cobranças. Ao final da disputa da marca da cal, a seleção croata venceu por 4 a 2.

Tite também respondeu sobre sua despedida do comando técnico da seleção brasileira, o que o próprio treinador já havia deixado claro que ia acontecer antes do Mundial e independentemente do resultado.

“Derrota dolorida, porém estou em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Eu já havia colocado há mais de um ano e meio, não sou um cara de duas palavras. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe. Agora, sim, foi um processo inteiro. Antes foi um processo de recuperação. Agora teve uma sequência inteira. O desempenho vocês fazem os comentários de vocês, estão aí para análise”, disse.

Por fim, o comandante deixou seu recado para o torcedor brasileiro com muita emoção, disse que queria dar essa alegria ao povo, mas apontou para a grande geração de jogadores que está surgindo.

“Dividimos alegria, dividimos a tristeza. Ninguém mais do que nós queria dar essa alegria. Nós estamos sentidos, com nossos familiares, conosco mesmo, e tem uma geração bonita surgindo. Ela vai se fortalecendo nas adversidades, no crescimento. Todos somos responsáveis, não tem hipocrisia de dizer que é só um, não coloquem herói ou vilão. Eu perdi um título Brasileiro nas mesmas circunstâncias que foi agora, o futebol te permite um chute desviado, na única finalização, e o seu goleiro não faz uma defesa durante o jogo. Eu tenho respeito muito grande”, afirmou Tite.