Mortes por afogamento em SC saltam 325% em uma semana; veja detalhes

As mortes por afogamento em Santa Catarina aumentaram 325% em uma semana. Entre os dias 17 de dezembro e 25, foram registradas quatro mortes. Do dia 25 de dezembro a 1º de janeiro, mais 13 pessoas morreram vítimas de afogamento no Estado, contabilizando 17 óbitos em quinze dias de Operação Veraneio. Todas as vítimas são homens, com média de idade de 37 anos.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (5), na segunda edição do boletim da Operação Veraneio do Corpo de Bombeiros Militar.

Nos 15 dias de operação, foram registrados oito afogamentos em água salgada e nove em água doce. Na temporada de verão anterior, no mesmo intervalo de tempo, foram seis afogamentos em água salgada e 11 em água doce.

Até o momento, 635 pessoas foram salvas. Mais de 2,5 milhões de ações de prevenção foram realizadas.



Como evitar o afogamento no mar

Os bombeiros orientam que os banhistas procurem ficar próximos aos postos de guarda-vidas, que são profissionais que trabalham tanto na prevenção quanto no salvamento de pessoas que acabam se afogando.



Os guarda-vidas verificam as condições da água todas as manhãs para orientar os banhistas, como ocorre com as bandeiras fixadas nos postos:



O aplicativo CBMSC Cidadão mostra onde estão os postos guarda-vidas e as condições do mar em tempo real.



Para evitar o afogamento no mar, evite nadar nos locais sinalizados com bandeiras vermelhas, que indicam onde estão as correntes de retorno. Já se você estiver se afogando, a dica é manter a calma, tentar boiar e chamar por socorro, além de tentar nadar paralelamente à praia, onde pode encontrar uma bancada de areia.



Como evitar o afogamento em rios

No caso de banhos em rios, a orientação é evitar locais com profundidade elevada ou forte correnteza. Antes de mergulhar, certifique-se da profundidade do local e evite nadar depois das refeições. Evitar mergulhos muito prolongados também é uma forma de evitar imprevistos ou acidentes.



Além disso, o recomendado é ir ao rio com amigos ou familiares e nunca sozinho. Aliás, vale dar preferência a locais em que há guarda-vidas, atentando-se às sinalizações.



Caso esteja se afogando no rio, tente manter a calma e flutuar, mantendo a barriga para cima. Assim, o rosto permanece fora da água e você usa os braços livres para chamar socorro e tentar se aproximar da margem. Se houver correnteza, evite lutar contra ela e proteja a cabeça.

