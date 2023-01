Voo pela vida! Nesta segunda-feira, 16, a equipe do Águia 04 foi acionada pela regulação médica do SAMU para prestar apoio na remoção de paciente idoso, vítima de acidente vascular cerebral (AVC), do município de São Joaquim para Lages.

Todo transporte foi acompanhado pela equipe médica do SAMU que colocou à disposição do paciente todos os recursos disponíveis para que o transporte ocorresse sem intercorrências.

Fonte: BAPM, asas da PMSC”