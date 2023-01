Associados Sicredi Altos da Serra RS/SC tem duas oportunidades para participação nas Assembleias 2023

Eventos acontecem de forma presencial e virtual e são oportunidades de os associados participarem da gestão e do desenvolvimento da cooperativa.

Manter o ciclo do cooperativismo vivo, por meio da participação ativa de associados, é o objetivo da realização de Assembleias do Sicredi. Com mais de 6 milhões de associados, o sistema realiza, através de suas cooperativas, assembleias anuais com a apresentação de resultados de 2022 e definição dos rumos do negócio para 2023.

Na cooperativa Sicredi Altos da Serra RS/SC, as assembleias ocorrem entre os dias 06 de fevereiro e 26 de abril e oportunizarão a participação dos mais de 93 mil associados de 34 agências e um escritório de negócios, distribuídos nas regiões norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Diferentemente do que ocorreu em 2022, neste ano as assembleias acontecem em dois formatos: presencial e virtual. Ambos os formatos, oportunizarão que o associado participe por meio do voto das definições para o desenvolvimento da cooperativa.

Entre as definições está, por exemplo, a prestação de contas do exercício 2022, a escolha do novo conselho de Administração e a destinação de resultados.

Em 2022, as assembleias da Sicredi Altos da Serra RS/SC tiveram a participação de mais de 5,5 mil associados apenas de maneira virtual. Já a escolha pelos dois formatos para 2023, o associado terá mais de uma chance de participar. O slogan das assembleias em 2023, é “Tá na mão decidir e transformar”. A frase condiz com a facilidade que o associado terá em participar das decisões da sua cooperativa.

Para Marta Fátima Samujeden, Gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo, os dois formatos democratizam a participação do associado: “São duas chances para que o associado participe e seja protagonista nas ações da cooperativa. O modelo híbrido mostra o compromisso da cooperativa em levar a informação aos associados e oportunizar a participação de todos”.

De acordo com o Presidente da Cooperativa, Mario Maurina, o retorno das assembleias no formato presencial foi uma demanda de muitos associados: “Voltamos com o formato presencial, defendendo o pedido de muitos associados. Entendemos que embora o formato virtual facilite a participação, o formato presencial ainda é a maneira mais humanizada e eficaz de aproximação com as pessoas”.

Formato presencial: O associado pode conferir o calendário completo das assembleias presenciais com datas e horários através do link: Sicredi.com.br/altosdaserra/assembleias.

Formato virtual: O setor de Desenvolvimento do Cooperativismo organizou agenda detalhada em cada município de abrangência. As agendas virtuais iniciarão às 8h30min e permanecerão disponíveis por 24h. Para participar virtualmente, o associado deve acessar o link Sicredi e realizar o cadastro informando seu CPF e senha de acesso ao sistema. Neste espaço será possível conferir a data e horário da assembleia em cada município.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Site do Sicredi: http://www.sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook |Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube