DJ Chris No Beat”, o DJ Cowboy das baladas está de volta em São Joaquim no dia 27 de janeiro no Joy Eventos

“DJ Chris No Beat”, Dj sensação entre famosos e público do rodeio, volta a São Joaquim com seus maiores hits!!

O jovem Dj paulistano, um dos mais requisitados atualmente na cena pop brasileira, viu na batida do funk a oportunidade perfeita para os remixes querer criar. Juntou hit chiclete da cena mais contemporânea sertaneja e de outros estilos, como forró e o arrocha, para dar nova roupagem e transformar arenas em baladas.

Dia 27 de janeiro, Joy Eventos, uma das casas de show em São Joaquim, vai tremer com o DJ Chris No Beat e a participação especial do Dj Jayzera e Dj Kamorena.

Local: Joy Eventos

Horário: A partir das 22h

Confere valores do 1°lote:

Pista R$30,00

Vip R$60,00

Obs.: Mesas e Camarotes encerrados.

Lembrando que a virada de Lote será dia 20/01!

Locais de vendas:

Luiz Felipe Barbearia

Speedy Info

E com os Promotores.

Para mais informações acesse os perfis:

https://instagram.com/jeanlucca_cantor?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/carlaantunesnunes?igshid=YmMyMTA2M2Y=