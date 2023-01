Estado informa que Serra do Corvo Branco segue em meia pista em Aiure, mas trânsito não foi interrompido

A notícia de que a SC-370, trecho da Serra do Corvo Branco em Grão Pará, teria sido fechada totalmente devido às fortes chuvas nessa quarta-feira, 18, não foi confirmada pela Secretaria de Estado da Infraestrutua (SIE). Em nota, o Governo do Estado disse que o trânsito segue fluindo, apesar de ser feito em meia pista na comunidade de Aiure.

A serra é a principal alternativa para desvio de trânsito para quem precisa se deslocar do litoral ao planalto serrano, quando a Serra do Rio do Rastro fica fechada. Além disso, o trajeto também é uma rota de escoamento agrícola.

SIE vai assumir obras de pavimentação

Na mesma nota encaminhada pelo Governo do Estado, foi divulgada a informação de que a Secretaria de Estado da Infraestrutura vai assumir a execução de projeto geotécnico para recuperação do pavimento. Diz ainda que as medidas cabíveis contra a empresa executora contratada pela Defesa Civil, em 2019, serão de responsabilidade da Defesa Civil de Santa Catarina.