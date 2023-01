Loteria Federal: Na Serra Catarinense quase 5 Milhões em prêmios; sortudos

Duas apostas da Serra Catarinense faturaram uma bolada na Loteria Federal e na Dupla Sena. O sorteio aconteceu no último sábado (21). Os dois prêmios juntos, somam mais de quatro milhões de reais.

O prêmio principal da loteria federal veio para Lages. Uma aposta feita na Lotérica Terminal, faturou R$ 500.000,00.

A Serra Catarinense teve mais uma premiação, uma aposta da cidade de Anita Garibaldi feita na Malu Lotéricas, faturou R$ 3.615.140,28 no primeiro sorteio da Dupla Sena.

Também teve ganhador da Trimania. No sorteio desta semana, novamente um morador do bairro Guarujá foi o sortudo, desta vez com R$ 200 Mil. Também no bairro Beatriz, outro felizardo, com prêmio de 10 Mil.

Com informações: Dupla Sena, Trimania, Barão Online