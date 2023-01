Iceberg gigante se desprende de plataforma de gelo na Antártida

Um iceberg gigante se desprendeu da plataforma de gelo Brunt, na Antártida, anunciaram um grupo de cientistas nesta segunda-feira (23/1). O evento de desprendimento ocorreu perto de estação científica British Antarctic Survey (BAS), que documenta a rachadura na plataforma de gelo há décadas. O iceberg receberá o nome de US National Ice Center.

O desprendimento do iceberg não está diretamente ligado às mudanças climáticas – embora o continente sofra com as alterações no clima, com o registro de temperaturas recordes na região. O fato já era esperado por cientistas, que continuam monitorando a área.

“Este desprendimento era esperado e é parte do comportamento natural da plataforma de gelo Brunt. Não está vinculado à mudança climática”, explicou o glaciologista Dominic Hodgson. O iceberg tem uma área de superfície de 1.550 quilômetros quadrados, sendo maior que as cidades de Nova York e Los Angeles e com tamanho bem próximo ao de Londres.

“Nossos glaciologistas e equipes de operações estão antecipando este evento. As medições da plataforma de gelo são realizadas várias vezes ao dia usando uma rede automatizada de instrumentos GPS de alta precisão que cercam a estação. Eles medem como a plataforma de gelo está se deformando e se movendo e são comparados com imagens de satélite da ESA, NASA e do satélite alemão TerraSAR-X”, informou a professora Dame Jane Francis, diretora British Antarctic Survey.

Fonte: Correio Brasiliense