Morre ‘Super Chico’, menino com Down que viralizou na web após vencer a Covid por duas vezes

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6) o menino Francisco Bombini, que era conhecido nas redes sociais como “Super Chico”. O garoto, que nasceu com a síndrome de Down e outras complicações de saúde, tinha 6 anos e acumulava milhares de seguidores nas redes sociais.

Ele viralizou no ano passado e ficou conhecido no país todo ao superar a Covid-19 por duas vezes. Na primeira delas, chegou a ficar internado por 13 dias na UTI e, quando recebeu alta, foi tema de uma reportagem do Fantástico

Em seu perfil oficial no Instagram, feito pela mãe de Chico, Daniela Guedes Bombini, que sempre escrevia na voz do filho, escreveu: