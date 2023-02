Trabalhador perde a vida em acidente de trator no interior de Urupema na Serra Catarinense

Um trabalhador de 45 anos foi vítima de um acidente com um trator na manhã desta segunda-feira (6), no localidade do Cedro interior de Urupema na Serra catarinense.

Segundo informações o homem estava num comboio de cinco tratores, eles iriam fazer um serviço no momento que a vítima ficou para traz, seu irmão, voltou para ver o que tinha acontecido, e se deparou com o trator Massey Ferguson, capotado a margens da estrada, com a roda dianteira quebrada. A vítima estava preso sobre a cabine. Com a ajuda de populares conseguiram tirar o trabalhador já sem vida. A polícia científica foi acionada e o corpo da vítima encaminhada ao IGP. O velório acontece em Bocaina.