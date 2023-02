AABB se supera faz show supresa com Rick e Renner para comemorar seus 50 anos em São Joaquim

A Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) em São Joaquim comemorou recentemente seus 50 anos de existência com um jantar especial para associados, apoiadores/patrocinadores e convidados e um show nacional “surpresa” com a dupla Rick e Renner.

O jantar foi realizado na sede social da AABB e contou com a presença de ex-presidentes, apoiadores/patrocinadores e convidados especiais da instituição, sendo os ex-presidentes homenageados com placas de reconhecimento, simbolicamente lembrando e reconhecendo o trabalho de todos os membros das diretorias anteriores. Os convidados foram recebidos com uma recepção calorosa e puderam desfrutar de uma noite cheia de boa comida, bebidas e conversas animadas.

A comemoração dos 50 anos da AABB foi uma oportunidade para os associados da instituição se reunirem e celebrar as realizações da associação ao longo dos anos. Além disso, foi uma noite inesquecível para todos os presentes e histórico para a AABB..

Em um dos pontos mais marcantes da noite foi o anúncio do Prefeito de São Joaquim declarando a pavimentação da Rua Walter Pereira, que dá acesso para a sede da AABB e também em homenagem a um esportista que tanto contribuiu para o desenvolvimento de São Joaquim.

Homenagens Especiais

O Empresário Gabriel Matos de Souza foi homenageado se tornando Associado Benemérito – Título concedido em reconhecimento as importantes contribuições a AABB – São Joaquim. A Dupla Rick e Renner também não pouparam elogios aos trabalhos executados por Gabriel Matos e sua família em relação à empresa Effectus e tudo que ela tem desenvolvido para progresso da agricultura. Outro homenageado foi o Presidente da AABB de São Joaquim Cleber Souza Machado, chamado ao palco não somente para ser homenageado, mas para cantar com o Rick e Renner em homenagem aos 50 anos da associação em São Joaquim…

“E não é que o Cleber sabe até cantar !!! 😅 🎤”

“Eu agradeço a todos os apoiadores e patrocinadores, sem estas parcerias seria impossível realizar este louco sonho pessoal em ter um show nacional na comemoração dos 50 anos da aabb São Joaquim.” Declarou o Presidente da AABB de São Joaquim Cleber Souza Machado.

Veja as imagens:

Agradecimentos especiais:

• EFFECTUS/BRASIL FERTILIZANTES (FAMÍLIA TÚLIA, GABRIEL, DENISE, ALAN, MIRIANE, KAIO, CAETANO, ERALDO, me perdoe se esqueci de alguém. • FENABB, Sanjo, Dr Nestor, Nova Serrana, Supermercado zabot, Supermercado Economico, Cooperserra, Nito Parafusos, Nova Farma Medicamentos, Farmacia Super Popular, Agro ZAnete, meu amigo Gilson, Frigozan, Vitocar, Vinícola Villaggio Bassetti, Vinícola Suzin, Keke Transportes, Eliani Zanella Café, Meganet, Auto Elite, Marcelo Chiodelli contabilidade, Jg Cargas, Dudatur Transportes, Restaurante Ia Pasta meu amigo irmão Gariba, Sabrina Floricultura, Paulo bebidas e Vanessa Muniz Decorações.

Cerimonial e homenagens: