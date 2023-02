La Pasta inaugura “Rodízio de Pizza” e traz de volta tradição ao boulevard de São Joaquim

Hoje é um dia de celebração para quem adora comer pizza em São Joaquim, pois o renomado restaurante La Pasta está inaugurando seu rodízio de pizza. Localizado no boulevard da cidade, o La Pasta é conhecido por sua excelência na preparação de massas e agora, traz sua expertise para o universo das pizzas.

Com uma seleção de mais de 15 sabores, o rodízio de pizza do La Pasta oferece opções para todos os gostos. Desde as clássicas mussarela e marguerita, passando pela saborosa calabresa e a exótica pizza portuguesa, até as mais elaboradas como a pizza de filé mignon e a especial La Pasta, preparada com ingredientes exclusivos da casa.

O rodízio também conta com opções de pizzas doces, como a de banana com doce de leite e a de chocolate com morango, para aqueles que desejam finalizar a refeição com uma sobremesa deliciosa.

A equipe do La Pasta está empenhada em oferecer a melhor experiência aos clientes, desde o atendimento atencioso até a preparação cuidadosa de cada pizza.

O La Pasta é uma instituição em São Joaquim, conhecido por sua qualidade e tradição na culinária italiana. Com a inauguração do rodízio de pizza, a casa mostra que está sempre em busca de inovações e de atender às demandas de seus clientes.

Se você está em São Joaquim ou planejando uma viagem para lá, não deixe de visitar o La Pasta e experimentar o seu delicioso rodízio de pizza. Tenho certeza de que será uma experiência gastronômica inesquecível. O rodízio começa nessa sexta-feira a partir das 20:30min.

Veja os sabores: