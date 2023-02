Senar/SC oferece mais de 400 cursos para produtores e trabalhadores rurais em março

Drone – pilotagem e operação – modalidade presencial; Turismo Rural – planejamento e implantação de negócios; Tratores e implementos agrícolas – operação e manutenção; Emissão de nota fiscal eletrônica do produtor rural; Artesanato de costura em tecidos; Prevenção de doenças crônicas; Boas práticas de manipulação de alimentos e Artesanato em tear com lã de ovelha. Esses são alguns dos cursos que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), promove no mês de março, de forma gratuita, em Santa Catarina.

São mais de 400 cursos do Programa de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) realizados em parceria com os Sindicatos Rurais. O objetivo é auxiliar no desenvolvimento da produção de alimentos de forma sustentável e promover avanços sociais no campo. São beneficiados produtores e trabalhadores rurais que querem aprimorar o conhecimento para aumentar a produtividade e aplicar inovações nas propriedades.

A Formação Profissional Rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura, atividades de apoio agrossilvipastoril, atividades relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura. Na Promoção Social são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, além de artesanato.

O presidente do sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo, ressalta o quanto é valioso visitar os empreendimentos do campo e perceber tanta qualidade, organização, produtividade, tecnologia e gestão eficiente. “Tivemos um 2022 muito bem-sucedido com mais de cinco mil turmas e mais de 85.700 produtores e trabalhadores do campo capacitados somente nas áreas de FPR e PS. Nosso objetivo é seguir incentivando a educação e a formação profissional com essas e outras soluções que atendem as necessidades dos produtores e trabalhadores rurais. Importante destacar que inovamos constantemente para oferecer conhecimentos sobre as últimas tendências de mercado nas mais variadas áreas”.

De acordo com o superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, a entidade prioriza investimentos para levar oportunidades que auxiliam na gestão, na parte técnica e em outros aspectos que envolvem a atividade rural e isso é muito importante para seguir na vanguarda do agronegócio. “Os resultados são expressivos porque as famílias estão cada vez mais dispostas a implementar melhorias e inovações. O profissionalismo e o comprometimento dos nossos supervisores e técnicos também são aspectos que contribuem para o sucesso das capacitações. Não podemos deixar de ressaltar a importância dos Sindicatos Rurais que são excelentes parceiros em todas as regiões do estado”, finaliza.

Acesse o site e conheça os cursos: https://sistemafaesc.com.br/senar/treinamentos-e-eventos/. Inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural de sua região.