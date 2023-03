Aos 78 anos o maratonista João Quirino “conquista” medalha e troféu na Corrida dos Vinhedos

Aos 78 anos seu Joaquim Quirino de Guimarães completa prova 5k na Corrida dos Vinhedos 2023, sendo o maratonista mais velho a completar a corrida e conquistar medalha e troféu.

No última manhã de domingo no último dia do verão de 2023 marcou o sucesso da 1ª Corrida dos Vinhedos Villa Francioni, realizada, na vinícola pioneira dos vinhos de altitude de Santa Catarina, em São Joaquim. No total, 450 atletas participaram da prova, oriundos de diferentes Estados do Brasil, entre eles Rio Grande do Norte, Pará, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, além dos catarinenses.