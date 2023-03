Caminhão sai da pista e motorista fica ferido em Bom Jardim da Serra

O motorista de um caminhão Ford Cargo ficou ferido ao sair de pista e colidir com um barranco na manhã desta quinta-feira (23) na SC-390, em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense. A colisão ocorreu por volta das 9h50min, no Rio Porteira.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar chegou no local do acidente havia apenas o caminhão com a carga de bins vazios sobre a via. Segundo a corporação, o motorista já havia saído do local para contatar seu patrão. Ao retornar, a vítima foi abordada para uma avaliação clínica, pois possuía diversas escoriações e cortes.

O motorista foi encaminhado ao hospital municipal de Bom Jardim da Serra para avaliação médica e o local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).