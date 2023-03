Aconteceu na tarde de quinta-feira, (23), na EPAGRI de São Joaquim, o lançamento oficial da colheita da Maçã Fuji, fruta de grande importância econômica e de qualidade especial produzida na Serra Catarinense.

Estavam presentes na ocasião, o Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes a vice prefeita Ana Melo e o Presidente da AMAP, Diego Nesi, anfitriões do evento, onde recepcionaram as autoridades presentes, Valdir Colatto, secretário de Agricultura de SC. Também prestigiaram o evento Vereadores, produtores e pessoas técnicas ligadas a cultura da maçã.

O reconhecimento da qualidade da maçã Fuji da região de São Joaquim tornou este nome reconhecido nacionalmente, a ponto de garantir ao município o título de capital brasileira da maçã. O produto apresenta alto grau de adaptabilidade ás condições da região, resultando em características diferenciadas na qualidade dos frutos quando comparada as demais regiões produtoras.

O Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, explica que São Joaquim tem uma ótima produção e que a maçã é muito importante no desenvolvimento local. “Temos frutas com uma qualidade excelente.

“Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçã e um grande exportador, isso faz com que toda a economia do nosso estado se fortaleça. Estamos aqui celebrando a abertura da colheita com a nossa equipe da Epagri e da Cidasc e também ao lado dos produtores, os verdadeiros protagonistas, que fazem o agro acontecer e levam o nome de São Joaquim para o Brasil e para o mundo”, destaca o secretário Valdir Colatto.

A conquista de indicação geográfica destaca que a maçã Fuji produzida na região de São Joaquim é diferenciada das outras produzidas no país, valorizando sua história e características únicas. “Por meio do selo, a maçã Fuji da região de São Joaquim tem mais potencial de agregar valor econômico e conquistar novos mercados. O registro do IG é dado aos produtos que apresentam uma qualidade única e características do seu local de origem” explica Diego Nesi, presidente da AMAP.

Maçã Fuji foi introduzida na região de São Joaquim na década de 1970 a partir de uma política pública de estímulo à produção de frutas de clima temperado. Trazida do Japão e cultivada nas colônias japonesas implantadas na região na mesma época. A maçã Fuji tornou-se um produto econômico de importância central para a economia local.

O município de São Joaquim é considerado a Capital Nacional da Maçã e conta com 9.500 hectares cultivados por quase 2 mil produtores.

O nosso estado é o maior produtor de maçã do brasil, o que gera cerca de R$ 2,5 bilhões por ano na economia catarinense. A metade das maçãs, que todo o Brasil consome, é nossa, de Santa Catarina.

Parabéns a todos os produtores de maçã do nosso Estado. Contem com o trabalho da Secretaria da Agricultura, Epagri e Cidasc, no desenvolvimento de ações de fortalecimento e melhoramento genético da macieira, salientou Valdir Colatto.