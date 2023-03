Dirigível sobrevoa cidades de SC, aterrissa e chama atenção de moradores; veja vídeo

Objeto inusitado saiu de São Paulo com destino a Porto Alegre e passou por municípios de Santa Catarina.

Um objeto inusitado sobrevoou por Santa Catarina neste sábado, dia 25, aguçando a curiosidade dos moradores. Trata-se de um dirigível com quase 50 metros de comprimento, que chegou a passar pela região sul e aterrissou em Imbituba.

A aeronave com quase 50 metros de comprimento foi contratada pelo Sistema Federação das Empresas de Logística e de Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul (Fetransul) em parceria com alguns apoiadores e irá sobrevoar o evento “A Logística desembarca na South Summit”.

Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens da aeronave. “Tem um dirigível no céu de Imbituba. Que aleatório”, escreveu um usuário do twitter. Na mesma rede social outro internauta também publicou um vídeo da aeronave passando por cima da BR-101 Sul. “Dirigível passou por aqui há pouco. No momento está na região de Imbituba, próximo a BR 101”, publicou.