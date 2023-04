Show no céu: abril contará com chuva de meteoros e eclipse solar

O mês de abril traz consigo um verdadeiro show no céu, ou seja, vários eventos astronômicos que poderão ser observados, incluindo um eclipse solar visto apenas uma vez por século. No entanto, a primeira data que é importante prestar atenção é a do fenômeno Lua Rosa, que acontecerá nesta quinta-feira, 6 de abril, e que também corresponde à quarta lua cheia do ano.

Esse fenômeno não significa necessariamente que a Lua será tingida de rosa a olho nu. Na verdade, ele recebe esse nome desde o início da primavera no hemisfério norte, onde algumas plantas associadas a essa cor começam a florescer.

Além disso, é a primeira Lua cheia após o equinócio de outono no hemisfério sul. No entanto, a sua cor pode variar conforme as condições atmosféricas de cada cidade, embora nunca chegue ao rosa propriamente dito, mas sim a ligeiros tons de amarelo e laranja. Confira a seguir os outros eventos astronômicos que ocorrerão neste mês.

Quinta-feira/6 de abril: Lua Cheia ou “Lua Rosa”

Em algumas culturas do Hemisfério norte, a Lua Cheia de abril é chamada de “Lua Rosa”, embora, na verdade, não seja rosa. Simboliza a chegada da primavera e nasce logo após o pôr do sol, por volta das 18h30. A Lua estará mais brilhante durante toda a noite, cruzando o céu de um lado para o outro até se pôr no oeste ao amanhecer.

Assim, o melhor horário para ver o fenômeno é no início da manhã, quando a Lua e o planeta estarão mais altos no céu e os raios de sol ainda não começaram a iluminar o dia.

Domingo/16 de abril: Conjunção Lua-Saturno

O planeta anelado Saturno estará em conjunção com a Lua minguante, criando uma impressionante cena cósmica. No entanto, é necessário levantar cedo para apreciar este evento, pois a dupla sobe para o leste por volta das 3 da manhã e ficará visível até o amanhecer.

A probabilidade de avistamento será maior nas regiões mais ao norte do país. Dependendo das condições climáticas, será possível observar o fenômeno a olho nu, sem a necessidade de telescópios ou binóculos, em locais altos e com pouca iluminação.

Terça-feira/25 de abril: Conjunção da Lua, Marte e Vênus

Os planetas mais próximos da Terra, Marte e Vênus, estarão em conjunção com a Lua no final do mês, e serão visíveis a olho nu. Procure uma “luz” avermelhada com brilho fixo acima da Lua (Marte) e outra com brilho fixo abaixo (Vênus). O melhor horário para observação é logo após o pôr do sol, entre 18h30 e 20h, quando Vênus estará mais próximo do horizonte.